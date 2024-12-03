Праздник зажжения огней на новогодней елке прошел в Дзержинском

Более 100 различных мероприятий пройдет в Дзержинском в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Посмотреть, как вспыхнут разноцветные огоньки на елке, пришли более 200 юных жителей города, которые вместе с родителями поучаствовали в новогоднем интерактиве.

Впервые развлекательную программу провели в окружении белоснежных скульптур недалеко от площади Дмитрия Донского. Вместе со сказочными героями новогоднюю красавицу зажег глава округа Андроник Пак.

«В конце этого месяца начнет функционировать бесплатный каток на стадионе „Орбита“. Также впервые в истории города будет курсировать новогодний автобус, чтобы жители и гости приняли участие в наших новогодних мероприятиях», — рассказал руководитель муниципалитета.