Праздник «Зачетный парк» прошел во Фрязине
На территории Фрязинского лесопарка развернулось праздничное мероприятие «Зачетный парк», организованное специально ко Дню российского студенчества. Открытие мероприятия ознаменовалось выступлением депутата Совета депутатов городского округа Фрязино Владимира Жигулина.
Он поделился своими воспоминаниями о студенческих временах, отметив важность непрерывного развития и стремления к новым вершинам. Его речь вдохновила молодых участников на дальнейшее самосовершенствование и активное участие в общественной жизни города. Центральным событием стало проведение массовой лыжной гонки, привлекшей большое количество участников разного уровня подготовки.
«Гонка позволила каждому проявить спортивные качества, волю к победе и стремление преодолевать трудности. После напряженных состязаний состоялась торжественная церемония вручения наград победителям и призерам, отмеченным дипломами и памятными подарками. Кроме спортивных мероприятий, особое внимание уделялось творческому раскрытию молодежи», — сообщили организаторы.
Для любителей музыки и общения была организована специальная зона «Квартирник», ставшая площадкой для свободного культурного обмена и музыкальных импровизаций. Параллельно вниманию гостей предлагались настольные игры, стимулирующие интеллектуальные способности, развивая стратегию, логику и умение действовать сообща.