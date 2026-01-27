Праздник «Зачетный парк» прошел во Фрязине

Он поделился своими воспоминаниями о студенческих временах, отметив важность непрерывного развития и стремления к новым вершинам. Его речь вдохновила молодых участников на дальнейшее самосовершенствование и активное участие в общественной жизни города. Центральным событием стало проведение массовой лыжной гонки, привлекшей большое количество участников разного уровня подготовки.

«Гонка позволила каждому проявить спортивные качества, волю к победе и стремление преодолевать трудности. После напряженных состязаний состоялась торжественная церемония вручения наград победителям и призерам, отмеченным дипломами и памятными подарками. Кроме спортивных мероприятий, особое внимание уделялось творческому раскрытию молодежи», — сообщили организаторы.

Для любителей музыки и общения была организована специальная зона «Квартирник», ставшая площадкой для свободного культурного обмена и музыкальных импровизаций. Параллельно вниманию гостей предлагались настольные игры, стимулирующие интеллектуальные способности, развивая стратегию, логику и умение действовать сообща.