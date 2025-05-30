Праздник в преддверии Дня защиты детей прошел в Серпухове

Местное отделение партии «Единая Россия» в Серпухове организовало серию праздничных мероприятий в рамках проекта «Успех V единстве поколений». Так, 30 мая в Общественной приемной для детей провели мастер-класс.

Среди участников были ребята из семей военнослужащих, участвующих в СВО, а также дети из многодетных семей.

Вместе с активистами «Молодой Гвардии Единой России» мальчики и девочки рисовали медвежат и украшали свои работы яркими цветами.

Ни один праздник не обходится без приятных сюрпризов. На занятие пришли депутат Московской областной Думы Татьяна Карзубова, депутат окружного Совета Елена Акимова, руководитель Единого центра поддержки участников СВО и их семей Лидия Халачева, а также представители Ассоциации ветеранов СВО городского округа Серпухов Александр и Семен. Они подарили детям воздушные шарики и сладости. В ответ ребята преподнесли защитникам свои аппликации.

Партия продолжит проведение тематических мероприятий. 31 мая в 11:00 в парке имени Олега Степанова состоится мастер-класс по самбо, а 1 июня в то же время — праздник в Комсомольском парке.