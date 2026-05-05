В парке «Скитские пруды» отметили День пожарной охраны

Парк «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде на один день стал местом проведения масштабного мероприятия, посвященного Дню пожарной охраны. Праздник объединил в себе торжественную часть и динамичные интерактивные форматы.

Мероприятие началось с чествования героев. Глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова выразила благодарность личному составу за мужество и верность долгу, вручив отличившимся почетные грамоты. Затем с поздравлениями выступил начальник 28-го пожарно-спасательного отряда подполковник внутренней службы Виктор Авдонин. Церемонию награждения продолжил начальник пожарно-спасательной части №233 Сергей Шумов.

Главным событием стала интерактивная зона, где для гостей организовали площадку «Юный пожарный» и конкурс рисунков на асфальте. На площадке через творчество объясняли правила безопасности. Большой интерес у посетителей вызвал водяной тир, который позволил каждому ощутить себя брандмейстером. Взрослые могли изучить арсенал спасателей и ознакомиться с оборудованием.

Технологической особенностью праздника стало использование беспилотников для доставки грузов. Это новшество показало, что пожарная охрана активно внедряет инновации для повышения эффективности своей работы. Гости убедились, что безопасность округа находится в надежных и технически оснащенных руках.