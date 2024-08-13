Праздник в честь трех православных Спасов пройдет в Мелихове 17 августа

Фото: Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова "Мелихово"

Праздник «Три Спаса в Мелихове» пройдет в Чехове 17 августа. Там проведут мастер-классы, концерты, ярмарку и многое другое.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, в августе православные отметят Яблочный, Ореховый и Медовый Спасы. Отмечать из в Мелихове стало традицией — в этом году фестиваль состоится в десятый раз.

Для гостей подготовят концерт оркестра народных инструментов «Русские узоры» и артистки театра и кино Карины Мостовой. Фольклорист Илья Ахрамеев расскажет зрителям о забытых играх и забавах. Кроме того, на территории усадьбы пройдет мастер-классы по изготовлению кукол, живописи, росписи по дереву и другие.

«Для посетителей будет работать ярмарка народных промыслов и выставка урожая музейного огорода „Юг Франции“. Кроме того, гостей ждут тематические фотозоны, экскурсии и познавательные прогулки, а также турнир по яблочным шашкам», — добавили в министерстве.

Приобрести билеты на фестиваль можно по ссылке.

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