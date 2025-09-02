Праздник в честь Дня знаний прошел в Электрогорске Павлово-Посадского округа

Электрогорский парк 1 сентября наполнился смехом, улыбками и яркими красками: жители города — дети, родители и друзья — собрались вместе, чтобы отметить начало нового учебного года. Гостей ждали игровая программа, мастер‑классы и концерт творческих коллективов Дома культуры, которые зарядили собравшихся позитивом и хорошим настроением.

Для участников организовали разнообразные активности: подвижные игры, творческие станции, где дети делали поделки и закладки для книг, а также мастер‑классы для родителей и юных гостей. Яркий концерт подарили зрителям коллективы «Люди ночи», «Dance‑Show» и сольные исполнители — их номера создали тёплую, душевную атмосферу праздника.

Праздник прошел в теплой и дружелюбной обстановке — именно таким, каким и должен быть День знаний. Организаторы отметили активное участие семей и высокий интерес к мероприятиям, подготовленным специально для детей разного возраста.

Отметим, в этом году в Павлово‑Посадском городском округе 1067 первоклассников сделали свои первые шаги в мир учебы — и многие из них отметили этот важный день вместе с семьей и друзьями в Электрогорском парке.