Праздник Успения Пресвятой Богородицы отметили в Серпухове

28 августа православные верующие Серпухова отметили Успение Пресвятой Богородицы, престольный праздник одного из трех исторических Посадских храмов округа — Успенского. Торжественное богослужение и крестный ход вокруг храма собрали сотни прихожан, объединив жителей округа в молитве.

Праздник, который в народе называют «Малой Богородичной Пасхой», имеет для Серпухова особое значение. Успенский храм является одним из трех исторических Посадских храмов муниципалитета, наряду с Ильинской и Троицкой церквями. Богослужение и крестный ход вокруг храма традиционно собирают множество верующих, подчеркивая духовное единство горожан.

В день праздника был совершен молебен на начало учебного года. Прихожане вознесли молитвы о благополучии детей, родителей и педагогов, испрашивая благословение на предстоящую учебную пору.

«Крепкого здоровья, благополучия и успехов. Пусть Пресвятая Богородица хранит всех нас, а вера и молитва помогают во всех добрых начинаниях», — поздравил с праздником глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Торжества в Успенском храме стали важным духовным событием для жителей округа, напомнив о значении православных традиций и преемственности поколений.