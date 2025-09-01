Праздник Успения Пресвятой Богородицы отметили в Филаретовском храме в Лобне

В Лобне отметили праздник Успения Пресвятой Богородицы. Ранняя литургия прошла в Филаретовском храме, а поздняя — в строящемся храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

Приходская служба милосердия при поддержке православной гимназии во имя Филарета Московского организовала благотворительный «Белый завтрак» для прихожан. Собранные средства направят на строительство нового храма.

Во время праздника работали ярмарка, караоке-площадка и фуршет.

Напомним, в Лобне строят храм в честь иконы Божией Матери. Прихожане могут внести пожертвования по адресу: улица Калинина, 11.