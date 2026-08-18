Праздник урожая прошел в Воскресенске

В Совете ветеранов филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в Воскресенске прошел ежегодный праздник урожая. Более 30 садоводов представили на конкурс оригинальные композиции из овощей, фруктов и ягод, выращенных на собственных дачных участках.

Победителей определяли сами участники открытым голосованием. Приз зрительских симпатий получила Нина Смирнова. Она представила необычную композицию из собственного урожая и даже сочинила в ее честь гимн садовода.

По итогам конкурса места распределились следующим образом:

I место — Евгений и Людмила Митичевы;

II место — Юрий и Людмила Рахинские;

III место — Владимир и Елена Остробоковы.

Победители конкурса, супруги Митичевы, в скором времени отметят золотую свадьбу. Оба много лет работали на предприятии, а сегодня семейную трудовую традицию продолжает их дочь — она трудится в цехе контактной серной кислоты.

«Совет ветеранов филиала „ВМУ“ бережно хранит традиции предприятия и связывает поколения. Сегодня организация объединяет свыше 2 000 человек, чьим трудом создавалась история города химиков. Забота о старшем поколении — не просто часть социальной политики, а наш безусловный приоритет. Мы стремимся сделать жизнь ветеранов насыщенной: организуем экскурсии, творческие встречи и досуговые мероприятия, чтобы каждый чувствовал себя востребованным и причастным к жизни родного предприятия», — рассказала председатель Совета ветеранов филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в Воскресенске Серафима Морозова.