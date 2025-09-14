Праздник урожая прошел в Центре культурного развития «Вертикаль» в Пущине

В Центре культурного развития «Вертикаль» в Пущине городского округа Серпухов прошел праздник урожая. Главными героями стали жители, которые поделились тем, что вырастили на собственном огороде.

Жители организовали выставку поделок из овощей и фруктов, флористические и декоративные композиции, а также угостили всех пирогами. Во время праздникам работала фотозона. Артисты подготовили концерт, а все желающие поучаствовали в конкурсах, играх, викторинах и купили сувениры на ярмарке изделий ручной работы. Кульминацией праздника стало определение победителей в урожайных номинациях народным голосованием.

В рамках праздника прошла акция «Сундук добра». Горожане поделились урожаем, который отправят зубрам и зубрятам в Приокско-Террасном заповеднике.