Праздник урожая пройдет в Павловском Посаде 21 сентября

Праздник сбора урожая пройдет в Павлово-Посадском городском округе 21 сентября. Все желающие смогут посетить мастер-классы, выставки, послушать концерты и, конечно, попробовать свежие фрукты и овощи.

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, праздник «Урожайный Посад» пройдет на пешеходной зоне с 11.00 до 15.00.

Для гостей будут работать ярмарки, где каждый найдет себе товар по душе. Вход свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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