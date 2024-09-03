Праздник урожая пройдет в Павловском Посаде 21 сентября

Фото: Пресс-служба Минсельхозпрода МО

Праздник сбора урожая пройдет в Павлово-Посадском городском округе 21 сентября. Все желающие смогут посетить мастер-классы, выставки, послушать концерты и, конечно, попробовать свежие фрукты и овощи.

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, праздник «Урожайный Посад» пройдет на пешеходной зоне с 11.00 до 15.00.

Для гостей будут работать ярмарки, где каждый найдет себе товар по душе. Вход свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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