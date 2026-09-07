Праздник урожая и встречи осени прошел в Наро-Фоминске

Праздничное мероприятие в формате семейного торжества под названием «Осенины» состоялось в Наро-Фоминске уже в третий раз. Парк Победы благодаря коллективу ЦДК «Звезда» на несколько часов превратился в народную осеннюю сказку.

Программа была насыщенной и интересной. Участники принесли плоды со своих огородов, чтобы «помериться» урожаем в «Кабачковой игре». Особый интерес вызвала кухня под открытым небом, где мужчины готовили блюда из кабачков. Директор Дворца культуры «Звезда» Игорь Павицкий приготовил драники, а паралимпийский чемпион по футболу Павел Борисов — второе блюдо из овощей с собственной грядки.

Аплодисменты зрителей достались обоим шеф-поварам. «Эти блюда хорошо подавать в паре. Поэтому у нас сегодня командная работа!» — отметили Игорь Павицкий и Павел Борисов.

Несмотря на дождливую погоду, все танцевали, пели и с азартом помогали друг другу выигрывать подарки в конкурсах. Праздник гремел до позднего вечера. Финалом стали огненное шоу и концерт легенды Наро-Фоминска ВИА «Горицвет».