Праздник Ураза-байрам отметили мусульмане в Химках

В Химках прошли торжества по случаю Ураза-байрам — одного из главных праздников ислама. В этом году он начался в ночь с 19 на 20 марта.

Верующие собрались на коллективную молитву в олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная». Вместе с химчанами на празднике побывали муниципальные депутаты Руслан Шаипов и Артур Каримов.

«От всей души поздравляю вас с Ураза-байрам! — обратился к собравшимся Руслан Шаипов. — Этот праздник наполняет сердца теплотой и светом. Пусть в ваших домах всегда царят уют и взаимопонимание, а добрые дела вернутся вам сторицей».

Ураза-байрам завершает строгий пост, который верующие соблюдают в течение месяца Рамадан. В светлое время суток они воздерживаются от еды и воды. Дата праздника каждый год смещается примерно на десять дней, поскольку исламский календарь основан на лунных циклах.

«Пусть милосердие и доброта, проявленные в месяц Рамадан, станут основой для укрепления духовных ценностей и традиций», — отметил Артур Каримов.

После молитвы верующие продолжили празднование в кругу семей. Они накрывали столы, поздравляли друг друга, дарили подарки. Безопасность во время праздника обеспечивали сотрудники полиции, медики, пожарные и спасатели.