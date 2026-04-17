Лучших специалистов энергетики наградили в Подмосковье

В Можайске состоялось значимое событие — Праздник труда Московской области, где чествовали выдающихся специалистов различных отраслей. Среди них были отмечены сотрудники предприятия «Мособлтепло», которые продемонстрировали высокий профессионализм и преданность своему делу.

Инженер-лаборант Татьяна Дрокина получила Благодарственное письмо Московской областной Думы. Начальник участка Татьяна Лукьянова, химик Светлана Ощепкова и слесарь Сергей Трутнев были удостоены наград Главы Можайского округа.

«Для меня большая честь и радость сегодня стоять на этой сцене. Такая высокая оценка нашей работы — это очень приятно», — поделилась эмоциями инженер-лаборант Татьяна Дрокина.

Предприятие «Мособлтепло» также отметилось на областном уровне. По итогам 2025 года организация заняла второе место на областном конкурсе коллективных договоров. Эта награда подчеркивает высокий уровень социальной политики компании и соблюдение всех норм трудового законодательства.

Руководство «Мособлтепло» уделяет особое внимание созданию комфортных условий труда для своих сотрудников. На предприятии действует дополнительный социальный пакет мер поддержки, что способствует повышению лояльности и мотивации сотрудников.