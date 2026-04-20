Праздник труда Подмосковья прошел в Химках

18 апреля в Химках состоялся Праздник труда Московской области. Торжество прошло в выставочном комплексе «Артишок» и объединило представителей множества профессий — тех, кто каждый день работает на благо округа.

Лучших работников наградили благодарственными письмами и памятными наградами. Глава Химок Инна Федотова, депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов, заместитель председателя Совета депутатов Руслан Шаипов и местные депутаты приняли участие в торжестве.

«Когда каждый на своем месте делает работу честно и с душой — это и есть настоящая сила города. И именно она ведет Химки вперед», — поделилась глава городского округа Химки Инна Федотова.

Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области» было присвоено Наталье Макеевой. Она является тренером, воспитывающему чемпионов и закаляющему характеры будущих победителей-.

Благодарности от Губернатора Подмосковья вручены деятелям культуры, инженерам, рабочим и многим другим специалистам, чей упорный ежедневный труд улучшает жизнь химчан.

«Химки всегда славились сильными трудовыми традициями. Сегодня мы видим, как профессионализм, ответственность и преданность своему делу становятся основой развития округа и всего Подмосковья», — отметил депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов.

Химки по достоинству носят звание города трудолюбивых людей, где высоко ценят мастерство, ответственность и преданность профессии.