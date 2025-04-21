Праздник труда Подмосковья отметили в центре культуры в Волоколамске

Праздник ко Дню труда Подмосковья прошел в культурном центре «Родники». Отличившимся сотрудникам трудовых коллективов вручили грамоты и благодарственные письма.

Награды получили сотрудники различных сфер экономики — от сельского хозяйства до бытового обслуживания населения. Им вручили поздравления и награды от губернатора Московской области Андрея Воробьева , депутатов Московской областной Думы, администрации Волоколамска и окружного Совета депутатов. Также прошло вручение знаков Союза Московского областного объединения организации профсоюзов.

На праздник пригласили заместителя энергетики Московской области Семена Галицкого, депутата Московской областной Думы Владимира Вшивцева, председателя профсоюза автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Подмосковья Анну Шестакову.

«Особые слова благодарности — людям старшего поколения, ветеранам труда и трудовым династиям. Спасибо вам за то, что передаете молодым свой опыт, вдохновляете на созидательный труд! » — поздравила глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

Творческие коллективы подготовили концерт. День труда в Волоколамске стал символом единства трудовых коллективов Подмосковья.