Праздник труда Подмосковья отметили в центре культуры в Волоколамске

МАУ «Волок-Медиа» (Волоколамское СМИ)
Фото: МАУ «Волок-Медиа» (Волоколамское СМИ)

Праздник ко Дню труда Подмосковья прошел в культурном центре «Родники». Отличившимся сотрудникам трудовых коллективов вручили грамоты и благодарственные письма.

Награды получили сотрудники различных сфер экономики — от сельского хозяйства до бытового обслуживания населения. Им вручили поздравления и награды от губернатора Московской области Андрея Воробьева, депутатов Московской областной Думы, администрации Волоколамска и окружного Совета депутатов. Также прошло вручение знаков Союза Московского областного объединения организации профсоюзов.

МАУ «Волок-Медиа» (Волоколамское СМИ)
Фото: МАУ «Волок-Медиа» (Волоколамское СМИ)
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МАУ «Волок-Медиа» (Волоколамское СМИ)
Фото: МАУ «Волок-Медиа» (Волоколамское СМИ)
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МАУ «Волок-Медиа» (Волоколамское СМИ)
Фото: МАУ «Волок-Медиа» (Волоколамское СМИ)
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МАУ «Волок-Медиа» (Волоколамское СМИ)
Фото: МАУ «Волок-Медиа» (Волоколамское СМИ)
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МАУ «Волок-Медиа» (Волоколамское СМИ)
Фото: МАУ «Волок-Медиа» (Волоколамское СМИ)
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МАУ «Волок-Медиа» (Волоколамское СМИ)
Фото: МАУ «Волок-Медиа» (Волоколамское СМИ)
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На праздник пригласили заместителя энергетики Московской области Семена Галицкого, депутата Московской областной Думы Владимира Вшивцева, председателя профсоюза автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Подмосковья Анну Шестакову.

«Особые слова благодарности — людям старшего поколения, ветеранам труда и трудовым династиям. Спасибо вам за то, что передаете молодым свой опыт, вдохновляете на созидательный труд! » — поздравила глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

Творческие коллективы подготовили концерт. День труда в Волоколамске стал символом единства трудовых коллективов Подмосковья.

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