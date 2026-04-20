Праздник труда отметили в Павлово-Посадском округе

Торжественное мероприятие, посвященное Дню труда Подмосковья, состоялось во Дворце культуры «Павлово-Покровский» 17 апреля. В зале собрались рабочие, врачи, учителя, дорожники, энергетики — люди разных профессий, которые работают на благо муниципалитета.

От имени главы городского округа Дениса Семенова собравшихся поприветствовал его первый заместитель Сергей Балашов. На праздник приехали почетные гости: первый заместитель министра спорта Московской области Алексей Перов, депутат Московской областной думы Линара Самединова и член совета союза «Московское областное объединение организаций профсоюзов» Надежда Костычева. Они вручили грамоты и знаки отличия лучшим работника — тем, на кого равняются коллеги и кем гордится весь округ.

Особо отметили трудовую династию Андреевых из отдела МВД России «Павлово-Посадский». Три поколения семьи имеют 121 год общего стажа. Андреевы заслуженно победили в областном конкурсе «Лучшая трудовая династия» в номинации «Связь поколений».

Денис Семенов поблагодарил молодых специалистов за смелость и энергию, а ветеранов — за мудрость и пример.

«Округ — это люди, которые вкладывают душу в то, что делают. Именно вы превращаете округ из места на карте в настоящий дом. Крепкого вам здоровья, мира в семьях и новых профессиональных вершин на благо нашего родного округа и Подмосковья!» — сказал руководитель муниципалитета.