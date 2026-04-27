Праздник труда Московской области отметили в Дмитрове

Торжественное мероприятие состоялось в Центральном дворце культуры «Созвездие». В зале собрались представители самых разных профессий, которых объединяет мастерство, преданность делу и любовь к своему краю.

На праздник пришли почетные гости — глава Дмитровского округа Михаил Шувалов и министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов. Они поблагодарили тех, кто прославляет регион своим трудом.

«Любовь к труду — это возможность развивать себя на благо всех. У нашего округа есть успехи и достижения в каждой сфере, и за ними стоит труд конкретных людей. Мы должны это помнить и гордиться», — подчеркнул Михаил Шувалов.

Благодарности губернатора Московской области Андрея Воробьева получили президент мотоклуба «Ночные волки Дмитров» Сергей Горшенев, арматурщик завода мостовых железобетонных конструкций Виталий Шалаев, фельдшер подстанции скорой помощи Анна Худякова и мастер «Дмитровского ЖКХ» Анатолий Романов.

Благодарственными письмами губернатора отметили заведующую отделением новорожденных Дмитровской больницы Ларису Горюнову, генерального директора компании «Веселый агроном» Максима Кузякина, начальник участка водозаборного узла «Дмитровского водоканала» Светлану Водовозову и коммерческого директора «Концепт ИММО Девелопмента» Николая Минькова.

Депутат Московской областной думы Александр Орлов вручил почетную грамоту председателю Координационного совета профсоюзов округа Татьяне Черныш.

Творческие коллективы ЦДК «Созвездие» подготовили концерт, ставший украшением праздника.