Праздник труда и науки прошел в Серпухове

Виртуальный помощник «Анна Серпуховская» впервые выступила соведущей на церемонии награждения лучших специалистов и коллективов Серпухова. Торжество состоялось 17 апреля, главные награды получили ученые, коммунальщики, волонтеры и общественники.

Глава округа Алексей Шимко, заместитель министра жилищной политики Московской области Александр Терешков, председатель Совета Михаил Шульга и депутат Алексей Батогов лично вручили награды. Цифровую помощницу признали «Голосом Серпухова». Отдельный приз получил отдел специалистов по работе с обращениями жителей в соцсетях из МАУ «Серпуховское информационное агентство».

Переходящий знак «Серпухов — Наукоград Труда» вручили коллективу ФБУН «ГНЦ прикладной микробиологии и биотехнологии». Директор Иван Дятлов принял награду за научные достижения и верность традициям. Звание «Цифровизатор года» досталось Окружному управлению социального развития (Серпухов, Протвино, Пущино). «Парк Сераксеево» признан «Точкой притяжения». АО «АРТПЛАСТ» отметили как «Надежный тыл». Первичное отделение № 6 «Единой России» под руководством Александра Инюткина получило награду «В единстве сила» за сплоченность команды.

Лауреатами также стали Татьяна Куракова с «Химволокна» («Заводская доблесть»), Курчатовский институт («Трудовая династия наукограда»), Елена Кузьмина из Большегрызловского центра («Доброе сердце Серпухова»). Старший участковый уполномоченный полиции Вячеслав Бухтияров отмечен знаком «Сила духа».

Сотрудники Комбината благоустройства получили награды сразу в двух номинациях за ежедневный труд, который делает Серпухов уютным. Коллектив МКУ «Муниципальный центр управления регионом» стал лауреатом «Умного решения для города». Центр дополнительного образования «Развитие» из Пущино победил в номинации «Колыбель научных кадров» за подготовку молодой интеллектуальной элиты наукограда.

«Для нас большая честь, что высоко оценили работу с обращениями жителей в соцсетях. Это признание того, что мы слышим каждого серпуховича», — прокомментировали сотрудники МАУ «Серпуховское информационное агентство».

Среди награжденных оказались специалисты жилищно-коммунальной сферы, сельского хозяйства и правоохранительных органов. Восемь юных серпуховичей — отличников учебы, спортсменов, победителей олимпиад и активистов — получили свои первые паспорта гражданина России.



