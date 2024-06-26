Праздник Троицы отметили в рабочем поселке имени Цюрупы под Воскресенском

В рабочем поселке имени Цюрупы под Воскресенском прошло праздничное мероприятие, посвященное одному из главных православных праздников — Троице. В честь этого события работники Дома культуры поселка организовали насыщенную фольклорную программу для жителей.

Юные гости мероприятия смогли познакомиться с обычаями и традициями празднования Троицы через разнообразные активности. Дети и взрослые принимали участие в народных играх и забавах, водили хороводы и отгадывали загадки, что создало атмосферу веселья и единения.

Завершилось мероприятие символичным обрядом: гости украсили березу лентами и загадали желания, следуя народным традициям. Праздник подарил всем участникам яркие эмоции и позволил ощутить связь с культурным наследием.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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