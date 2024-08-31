Праздник «Три Спаса» прошел в деревне Губино под Воскресенском

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

В деревне Губино в городском округе Воскресенск прошли народные гуляния «Три Спаса» в рамках губернаторской программы «Активное долголетие». Мероприятие собрало множество гостей, которые пришли насладиться атмосферой праздника и узнать больше о традициях.

Хозяин парка пчел Николай Пеньков, известный своей страстью к пчеловодству, радушно встретил всех участников. В ходе праздника он рассказал о происхождении «Трех Спасов», их значении для народа и поделился интересными фактами об истории и традициях празднования. Николай также вспомнил народные пословицы и поговорки, связанные с этими днями.

Для гостей была организована тематическая викторина, где участники могли продемонстрировать свои знания о праздниках, истории пчеловодства и полезных свойствах меда. Самых эрудированных участников наградили призами.

Праздник прошел в теплой и дружеской атмосфере, способствуя сохранению и возрождению традиций празднования «Трех Спасов» и укреплению связей в сообществе.

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