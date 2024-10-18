Праздник театра и гастрономии пройдет в деревне Антоново Раменского округа 19 октября
Праздник театра и гастрономии пройдет в деревне Антоново Раменского городского округа на ферме «Веселая корова». Гостей ждут спектакль и мастер-класс по сыроварению.
Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, начнется праздник 19 октября в 12:00.
Сначала зрители увидят постановку «Мама Му и полный порядок», а после все желающие смогут научиться делать натуральные сыры и, конечно, попробовать, что получилось.
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Праздник театра и гастрономии пройдет в деревне Антоново Раменского округа 19 октября
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