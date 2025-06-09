Праздник Святой Троицы отметили в Балашихе

8 июня жители микрорайона Павлино и соседних районов Балашихи собрались в храме Троицы Живоначальной, чтобы отметить один из главных православных праздников — День Святой Троицы. Торжественная служба, крестный ход и народные гуляния создали атмосферу радости, единства и духовного подъема.

Праздник начался с литургии в храме, за которой последовал крестный ход. После этого на площади у храма развернулись народные гуляния, которые стали уже традицией для местных жителей. К собравшимся обратился депутат городского совета Сергей Щукин.

«В этот светлый день желаю всем гармонии в душе, тепла в сердце и любви в каждом дне. Пусть здоровье, мир и добро сопровождают вас», — сказал Сергей Щукин.

Настоятель храма иеромонах Лазарь поделился с гостями рассказом о графе Петре Румянцеве-Задунайском, чье имя связано с историей имения Троицкое-Кайнарджи. Он напомнил, как более двух веков назад граф прославился своими подвигами во время русско-турецкой войны.

«Наши предки, вдохновленные верой, достигали великих побед. Пусть и мы стремимся к духовному и земному равновесию, чтобы мир и благоденствие стали нашими спутниками», — отметил отец Лазарь.

Организацию гуляний взял на себя верховный атаман Московского областного казачьего общества полковник Николай Селин.

Гостей ждала насыщенная программа. Дети с удовольствием участвовали в мастер-классах по творчеству и аквагриму, катались на лошадях благодаря байкерам из мотоклуба «Ночные волки», которые также угостили всех кашей из полевой кухни. Взрослые наслаждались чаем из самовара и свежими булочками, а творческие коллективы порадовали яркими выступлениями. Кульминацией праздника стал хоровод вокруг березовых ветвей — символа Троицы, которым традиционно украшают храмы в этот день.