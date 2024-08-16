Праздник спортивных достижений ко Дню физкультурника провели в Воскресенске

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Благодаря проекту «Лето в Подмосковье» для жителей городского округа Воскресенск и их детей организовали праздник спортивных достижений «Неолимпийские игры». Приуроченное ко Дню физкультурника мероприятие провели на площади Дворца культуры «Юбилейный» в микрорайоне Лопатинский.

На спортивном мероприятии ко Дню физкультурника «Неолимпийские игры» для ребят и их родителей подготовили развлекательную программу. Дети показали свои спортивные навыки и умения в играх: «Мега-волейбол», «Кольцо дракона» «Стройная талия». Юные спортсмены уверенно преодолевали препятствия, демонстрировали выносливость и быструю реакцию.

В конце праздника победителей наградили медалями, а активным участникам вручили памятные подарки.

Отметим, что в рамках программы «Лето в Подмосковье» для горожан Воскресенска организуют различные мероприятия.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пьер Ришар и его наивные 90: смешно, чтобы не было страшно

Ремонт теплосетей и модернизация ЖКХ. Воробьев рассказал о подготовке к зиме в Дзержинском

Народный фронт рассказал о работе погибших в Курской области активистов

Черная пятница. Что известно о масштабном блэкауте в Приморье

Из моря во «внутреннее озеро» НАТО. Как Россию хотят лишить выхода к Балтике

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте