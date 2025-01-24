Праздник «Спортивные Крещенские забавы» прошел в Балашихе

Фото: пресс-служба администрации Балашихи

На площади у Ледового дворца в Балашихе прошел яркий праздник «Спортивные Крещенские забавы», организованный в рамках партийного проекта «Крепкая семья». Мероприятие собрало множество жителей города, которые смогли насладиться насыщенной программой, наполненной радостью и смехом.

Городские творческие коллективы порадовали зрителей зажигательными концертными номерами, создавая тем самым праздничную атмосферу. Не обошлось и без увлекательных спортивных состязаний, таких как эстафеты на ловкость и скорость, которые вызвали бурю эмоций как у участников, так и у зрителей. Ароматный горячий чай из самовара стал не только согревающим напитком, но и добавил празднику душевности.
Праздник стал отличным поводом для семейного отдыха, где каждый мог найти занятие по душе. Организаторы мероприятия учли интересы всех гостей, независимо от возраста, обеспечив разнообразные активности и заряд позитива.
Координатор партпроекта «Крепкая семья» Марина Жирова подчеркнула важность таких мероприятий для укрепления семейных ценностей и развития здорового образа жизни. Проводя время вместе, семьи получили возможность насладиться общением и активным отдыхом, что особенно важно в современном мире.

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