Праздник «Сказка в дом приходит к нам» пройдет в ЦПКиО в Лобне 2 января

Жителей и гостей муниципалитета приглашают в дни новогодних каникул посетить парки Лобни. В них состоятся спортивные и развлекательные мероприятия.

В новогоднюю ночь в Центральном парке культуры и отдыха горожан поздравит глава муниципалитета Анна Кротова. В программе праздника — игры, конкурсы, хоровод у елки и новогодняя дискотека.

1 января в Центральном парке стартует традиционный забег проекта «Пять верст». Для посетителей будут организованы настольные игры и творческие мастер-классы

2 января в парке проведут праздничную программу «Сказка в дом приходит к нам». Детей и взрослых ждут интерактивная игровая программа, мастер-класс на тему русских сказок, квиз и дискотека на льду. Все желающие смогут поучаствовать в фотосессии с Дедом Морозом и Снегурочкой.

3 января в Центральном парке можно будет заняться скандинавской ходьбой под руководством Елены Александровой, а в парке «Киово» пройдут творческие мастер-классы и квест «Мафия».

5 января на катке Центрального парка пройдет анимационная интерактивная программа, а в парке «Киово» будут обучать игре на гитаре.