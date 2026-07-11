Праздник семьи и спорта прошел в Серпухове

В Серпухове состоялось мероприятие, приуроченное ко Дню семьи, любви и верности. Праздник объединил жителей разных возрастов, предложив участникам спортивные активности, творческие площадки и возможность провести время всей семьей.

С приветственным словом к участникам и гостям обратились представители Совета депутатов и общественной приемной. Они поздравили жителей с праздником, пожелали спортсменам успехов, а зрителям — ярких впечатлений.

В программе мероприятия прошли спортивные состязания и различные активности для детей и взрослых. Участники смогли продемонстрировать свои способности, попробовать себя в новых направлениях и получить положительные эмоции.

Для гостей организовали творческие площадки и фотозоны, где каждый желающий мог принять участие в мастер-классах и создать памятные сувениры.

Праздник объединил любителей спорта, активного отдыха и семейного досуга, еще раз подчеркнув важность семейных ценностей и здорового образа жизни.