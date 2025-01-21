Праздник «Русский двор» пройдет в Лобне 26 января

Веселое и увлекательное мероприятие проводит Русская община городского округа. Жителей и гостей Лобни ждет интересная и насыщенная программа.
Праздник «Русский двор» предоставит всем желающим возможность окунуться в национальные традиции и насладиться атмосферой настоящего русского единства. Гости мероприятия смогут посоревноваться в перетягивании каната и познакомиться с различными молодецкими забавами. Для самых смелых и сильных участников проведут кулачный бой «стенка на стенку».
Веселые подвижные игры и конкурсы ждут и юных гостей праздника. А для всех посетителей приготовят горячий чай из самовара на дровах и угощения. Кроме того, в программе будут традиционные песни в исполнении творческих коллективов и артистов, а также сюрпризы.
Мероприятие «Русский двор» начнется в 14:00 по адресу: улица Калинина, дом № 11, вход на праздник свободный.
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