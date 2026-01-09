Праздник «Рождество в Подмосковье» прошел в парках Воскресенска

Праздничные мероприятия прошли 7 января в рамках общеобластного проекта «Рождество в Подмосковье».

В парке усадьбы «Кривякино» работала ярмарка сувениров от местных мастеров. Гостей угощали чаем из самовара, заваренным на травах из местного аптекарского огорода. Для детей организовали приключенческую игру «Лучи рождественской звезды», мастер-классы по росписи пряников и изготовлению игрушек, а также встречу с Дедом Морозом. На празднике выступил протоиерей Кирилл Седов, который поздравил гостей с Рождеством, а также состоялось колядочное шествие учеников воскресной школы Никольского храма.

В парке «Москворецкий» прошла интерактивная программа, посвященная народным традициям. Участников ждали народные игры, силовые забавы, святочные гадания, пение колядок, мастер-класс по созданию рождественских ангелов и чай со сладостями.