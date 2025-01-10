Праздник «Рождественские узоры» прошел в Воскресенске
Местом проведения общеобластного мероприятия стал парк усадьбы Кривякино. Для гостей праздника, состоявшегося в рамках проекта «Зима в Подмосковье», подготовили насыщенную программу развлечений.
Для маленьких горожан вместе с Дворцом культуры «Юбилейный» и молодежным центром «Олимпиец» был организован увлекательный квест «Лучи рождественской звезды». Все желающие также могли поучаствовать в мастер-классе и с помощью различных материалов и техник изготовить уникальную рождественскую звезду.
В парке работала ярмарка «Баранки.нет/Подарки.да», где гостям предлагали выбрать необычные и вкусные подарки для близких и друзей. Игрушки ручной работы привезла в парк Анжелика Русина. Мастер отмечает, что наибольшей популярностью у детей пользуются вязаные зайцы, коты и собачки.
С Рождеством связана прекрасная традиция творить добрые дела. При желании гости парка могли помочь приюту для животных и приобрести открытки и календари, которые привезли на ярмарку волонтеры приюта «БИоЗОНа» из города Белоозерский.
Согреться ароматным чаем со вкусной выпечкой можно было в баре-самоваре «По чайку!».
Посетители парка усадьбы Кривякино также поучаствовали в уникальных чтениях у очага, где погрузились в мир рождественских литературных произведений и ощутили магию слова. На главной площади Дед Мороз поздравил с Рождеством всех гостей праздника.