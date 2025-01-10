Праздник «Рождественские узоры» прошел в Воскресенске

Местом проведения общеобластного мероприятия стал парк усадьбы Кривякино. Для гостей праздника, состоявшегося в рамках проекта «Зима в Подмосковье», подготовили насыщенную программу развлечений.

Для маленьких горожан вместе с Дворцом культуры «Юбилейный» и молодежным центром «Олимпиец» был организован увлекательный квест «Лучи рождественской звезды». Все желающие также могли поучаствовать в мастер-классе и с помощью различных материалов и техник изготовить уникальную рождественскую звезду.

В парке работала ярмарка «Баранки.нет/Подарки.да», где гостям предлагали выбрать необычные и вкусные подарки для близких и друзей. Игрушки ручной работы привезла в парк Анжелика Русина. Мастер отмечает, что наибольшей популярностью у детей пользуются вязаные зайцы, коты и собачки.