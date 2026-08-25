Праздник российского триколора отметили в Котельниках

В Кузьминском лесопарке в Котельниках прошла акция «Моей Родины триколор», посвященная Дню Государственного флага Российской Федерации. Для жителей подготовили концерт, творческие мастер-классы, выставки и тематические площадки.

Праздничная программа объединила жителей разных возрастов. На главной сцене выступили творческие коллективы, а гости могли принять участие в акции «Письмо солдату», сделать фотографии в тематической зоне и посетить летний читальный зал с литературой о России.

«Мы подготовили разнообразную программу. У нас творческие мастер-классы, акция „Письмо солдату“, концертная программа и фотозона», — рассказал художественный руководитель Культурного комплекса «Котельники» Артем Маслобойщиков.

Одной из площадок стала фотовыставка, посвященная истории российского триколора. Посетители узнали о том, как менялся государственный флаг с 1668 года до современности.

«Флаг — это символ России, ценность и ориентир. С флагом мы идем в бой. Он объединяет людей», — отметил житель Котельников Максим Казаков.

Территорию лесопарка украсили российскими флагами и лентами в цветах триколора. Для гостей также провели викторины и творческие занятия.

Акция «Моей Родины триколор» прошла по губернаторской программе «Парки Подмосковья».