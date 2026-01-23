Праздник прошел в лесопарке «Дубки»

Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа

Лесопарк «Дубки» стал площадкой для проведения фольклорного праздника, посвященного старинным русским традициям святочной недели. Мероприятие, организованное коллективом Дворца культуры «Апрелевка» имени Кузнецовой, собрало сотни жителей округа, желающих прикоснуться к истокам народной культуры.

Праздник был выдержан в строгом соответствии с канонами исконно русских гуляний. Артисты в аутентичных народных костюмах не только представили вокальные номера и традиционные колядки, но и вовлекли гостей в активное взаимодействие.

Программа включала в себя традиционные игры, обрядовые элементы и интерактив.

Несмотря на морозную погоду, организаторам удалось создать атмосферу уюта. После подвижных игр на свежем воздухе все желающие могли согреться горячим чаем.

«Сегодня такие мероприятия имеют особое значение. В эпоху цифровизации и гаджетов крайне важно создавать пространство для живого, искреннего общения. Праздник в „Дубках“ не только развлекает, но и выполняет просветительскую функцию, сохраняя нашу культурную идентичность и связывая поколения», — отметили в администрации Дворца культуры.

