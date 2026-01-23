Праздник прошел в лесопарке «Дубки»

Лесопарк «Дубки» стал площадкой для проведения фольклорного праздника, посвященного старинным русским традициям святочной недели. Мероприятие, организованное коллективом Дворца культуры «Апрелевка» имени Кузнецовой, собрало сотни жителей округа, желающих прикоснуться к истокам народной культуры.

Праздник был выдержан в строгом соответствии с канонами исконно русских гуляний. Артисты в аутентичных народных костюмах не только представили вокальные номера и традиционные колядки, но и вовлекли гостей в активное взаимодействие.

Программа включала в себя традиционные игры, обрядовые элементы и интерактив.

Несмотря на морозную погоду, организаторам удалось создать атмосферу уюта. После подвижных игр на свежем воздухе все желающие могли согреться горячим чаем.

«Сегодня такие мероприятия имеют особое значение. В эпоху цифровизации и гаджетов крайне важно создавать пространство для живого, искреннего общения. Праздник в „Дубках“ не только развлекает, но и выполняет просветительскую функцию, сохраняя нашу культурную идентичность и связывая поколения», — отметили в администрации Дворца культуры.