Праздник «Поворот солнца с зимы на лето» прошел в Лосино-Петровском

Организаторы мероприятия подготовили яркую и насыщенную творческую программу. Каждый посетитель парка культуры и отдыха «Свердловский» мог найти для себя что-то интересное.

Гости праздника с удовольствием принимали участие в разнообразных играх и народных забавах, а также пробовали узнать будущее в святочных гаданиях. Для посетителей парка выступал детский ансамбль народной песни «Соловейка», который руководит Ольга Богатюк. Задорные песни и веселые колядки подарили всем массу положительных эмоций, заряд тепла, бодрости и хорошего настроения.

«С нетерпением встречаем солнышко и провожаем зиму. Пусть каждый день будет наполнен светом, радостью и новыми творческими идеями!» — отметили организаторы мероприятия. Они также поблагодарили за помощь в проведении праздника «Волонтеров культуры».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.