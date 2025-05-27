Праздник последнего звонка прошел в Лопатинской школе в Ленинском округе

Руководитель муниципалитета назвал ребят будущим округа и всей страны. «Верьте в себя, не бойтесь трудностей, стремитесь к новым знаниям и всегда помните о тех, кто вложил в вас свою душу и знания», — пожелал выпускникам Станислав Каторов.

Торжественную линейку в Лопатинской школе посетил председатель местного отделения совета ветеранов Николай Бочков. Он передал в фонд образовательного учреждения юбилейное издание книги «Защитники Отечества», выпущенной в Ленинском округе к 80-летию Великой Победы.

Директор школы Инга Фархатова напомнила выпускникам, что в любой ситуации они могут прийти в родную школу и получить поддержку. «Уверена, что вы с достоинством пройдете все испытания, которые приготовила вам жизнь, и обязательно придете к своей мечте», — сказала Инга Фархатова.

Всего в Ленинском округе со школой попрощались 1150 одиннадцатиклассников и 3400 девятиклассников.