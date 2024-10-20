Праздник Покрова Пресвятой Богородицы отметили в Дмитровском округе

В Дмитровской библиотеке православной культуры в рамках IX Влахернских чтений состоялся праздник «Славь, Россия, Богородицу, Пресвятой ее Покров». Мероприятие собрало множество гостей, среди которых были начальник Управления культуры, туризма и работы с молодежью Виктор Михайлов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы священник Дионисий, члены Союза Православных женщин Ирина Павлють и Ольга Рязанова, а также гусляр Егор Стрельников.

Активное участие в празднике приняли учащиеся школы № 8 под руководством учителя Ларисы Хапаевой, воспитанники Духовно-просветительского центра «Преображение» при Борисоглебском мужском монастыре, учащиеся Монтессори школы «Лотос» города Дмитрова и постоянные читатели библиотеки.

С приветственным словом к собравшимся обратилась заведующая библиотекой Людмила Скворцова, прочитавшая стихотворение о Пресвятой Богородице. Отец Дионисий вдохновенно рассказал детям о значении праздника Покрова и основах православной веры. Юные гости порадовали всех присутствующих своими стихотворениями, посвященными празднику и христианским ценностям.

Особым музыкальным подарком стало выступление гусляра Егора Стрельникова, чье исполнение древнерусских мелодий произвело сильное впечатление на ребят. Для учащихся также были подготовлены вопросы для размышления о Боге и семье, на которые помогла найти ответы добрая притча, показанная на большом экране.

Воспитанники детского сада № 15 «Земляничка» подготовили видеопоздравление-сюрприз для участников праздника. С заключительным словом выступила Ирина Павлють, рассказавшая об истории Влахернских чтений и поздравившая всех с праздником Покрова.

Гости отметили особую атмосферу мероприятия, подчеркнув его духовное значение и важность для молодого поколения. В рамках праздника были организованы выставки «Дары осени», «Для души и сердца», «Стоп-кадр» и «Семья — самое теплое место на земле».

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