Праздник поэзии проведут в усадьбах Шахматово и Тараканово 2 августа

В усадьбах Шахматово и Тараканово музея-заповедника Д. И. Менделеева и А. А. Блока в городском округе Солнечногорск 2 августа пройдет Праздник Поэзии, посвященный памяти Александра Блока. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Праздник начнется в усадьбе Тараканово с панихиды в храме Михаила Архангела, презентации новой выставки в земской школе и экскурсии по библиотеке С. С. Лесневского. Затем участники пройдут поэтическим шествием в усадьбу Шахматово, вспоминая творчество Александра Блока по дороге.

Центральным событием станет встреча у Блоковского валуна, где прозвучат стихи Александра Блока, выступления литераторов, творчество современных поэтов и музыкальные произведения. Также в программе запланированы экскурсии по территории усадьбы Шахматово, творческие мастер-классы и интерактивные занятия.

Начало праздника — в 11:00. Возрастное ограничение — 6+.

Подробную информацию можно найти на сайте музея-заповедника Д. И. Менделеева и А. А. Блока.