Праздник поэзии пройдет в подмосковных усадьбах Шахматово и Тараканово 3 августа

В усадьбах Шахматово и Тараканово в Подмосковье 3 августа проведут традиционный праздник поэзии, посвященный памяти Александра Блока. Это знаковое культурное событие проходит уже более полувека в местах, тесно связанных с жизнью и творчеством великого поэта Серебряного века.

В разные годы гостями праздника становились выдающиеся литераторы: Евгений Евтушенко, Константин Симонов, Расул Гамзатов, Павел Антакольский и другие.

В рамках праздника в усадьбах представят новые тематические выставки, проведут экскурсии, организуют поэтическое шествие и панихиду в храме Архангела Михаила.

Гостей также ожидают творческие встречи у Блоковского валуна с чтением стихов, а также выступления актеров и музыкантов

В усадьбе Шахматово состоится особая ботаническая прогулка, посвященная 200-летию деда поэта — ученого А. Н. Бекетова. Для посетителей подготовили программы «Театральные кулисы», «Усадебная мастерская», мастер-класс по стихосложению и экспозицию «Поговорим о Блоке».

В комплексе Тараканово можно будет увидеть выставку «Поэт глазами художника» с разнообразными изображениями литератора.

Вход на территорию усадеб в этот день будет свободным, однако посещение музейных экспозиций и участие в мастер-классах останется платным.