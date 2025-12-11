Праздник «Парки. Сказки. Торжество» пройдет в Зарайске 13 декабря

Центральный парк культуры и отдыха в Зарайске распахнет свои двери для всех, кто хочет окунуться в атмосферу настоящей зимней сказки и предновогоднего чуда. 13 декабря, в рамках масштабного областного проекта «Зима в Подмосковье», здесь развернется программа «Парки. Сказки. Торжество».

Парк превратится в настоящую зимнюю резиденцию Деда Мороза. Программа мероприятия обещает быть насыщенной и разнообразной, чтобы каждый посетитель нашел себе занятие по душе. Праздничный день начнется с погружения в мир литературного волшебства. На специально организованной книжной выставке гости смогут вновь перелистать страницы любимых русских народных сказок, вспомнить их героев и сюжеты.

Для тех, кто любит творить своими руками и создавать уют, будет организован творческий мастер-класс. Под руководством опытных мастеров гости смогут слепить своими руками снеговиков из теста. Дед Мороз и Снегурочка встретят каждого гостя, выслушают заветные желания, примут стихи и отгадают загадки.

Аниматоры подготовят для детей и их родителей карусель интерактивных игр, конкурсов и хороводов под новогоднюю музыку. Вход свободный.