Праздник «Парки. Баранки» прошел в Дмитровском округе

В парке «Сосновый бор» и парке имени Лямина состоялась областная программа «Парки. Баранки», которая подарила жителям и гостям Дмитровского округа атмосферу праздника и радости. Мероприятие прошло в рамках губернаторского проекта Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье».

В парке «Сосновый бор» посетителей встречали вокальные ансамбли, исполняя любимые новогодние песни, которые создавали теплую и сказочную атмосферу зимнего праздника.

В Яхроме, в парке имени Лямина, для гостей выступали задорные коллективы ЦКР «Яхромский». Они подарили всем присутствующим яркий концерт с эстрадными и народными песнями, интересными викторинами и веселыми музыкальными играми.

«Программа „Парки. Баранки“ погрузила жителей и гостей округа в культурную атмосферу и подарила предновогоднее настроение! Мы продолжаем поддерживать замечательные традиции „Зимы в Подмосковье“. Впереди нас ждет еще множество увлекательных мероприятий», — отметила заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина.

Посетителей парков угощали ароматным горячим чаем из настоящего самовара, а также сушками и баранками, что добавило мероприятию особого уюта. Гости с удовольствием участвовали в конкурсах, водили хороводы, танцевали и делали памятные фотографии на фоне зимних декораций.

Программа «Парки. Баранки» стала прекрасным началом череды праздничных мероприятий в Дмитровском округе, зарядив всех участников позитивной энергией и новогодним настроением.