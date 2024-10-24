Викторины и мастер-классы ко Дню отца прошли в парках Истры
В минувшие выходные в парках округа прошли гулянья в честь праздника «Отцы и дети». Для гостей подготовили интерактивные игры.
Праздник отцов и детей в центральном городском парке и лесопарке «Шишкин Лес» объединил представителей разных поколений.
В этот день было много интересного: отцы, матери, дочери и сыновья участвовали в эстафетах, викторинах, мастер-классах, пробежках и спортивных соревнованиях.
Семьи, пришедшие на праздник, отметили, как важно укреплять связь между поколениями в современном мире. Дети создали множество открыток с теплыми пожеланиями для своих пап.
Все парки городского округа Истра стали популярными местами для отдыха жителей и гостей. Только за прошедшие выходные их посетили более 15 тысяч человек.
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