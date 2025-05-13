Праздник открытия теплого сезона пройдет в лесопарке в Котельниках 17 мая

Жителей и гостей городского округа приглашают в субботу, 17 мая, в Кузьминский лесопарк. Там состоится мероприятие под названием «Открытие теплого сезона».

Посетителей ждут концертная программа «Музыкальное лето», творческий мастер-класс «Мастерская весенних чудес», орнитологическая викторина «Птичий переполох», Раус с мультперсонажами «Привет, друзья!». Также состоятся открытие общественного огорода и уроки по садоводству «Школа урожайной грядки». Начало мероприятия в 10.00.

Кроме того, на этой неделе в Кузьминском лесопарке запланированы и другие спортивные и развлекательные активности. Занятия по скандинавской ходьбе для старшего поколения проведут 13 и 15 мая. Тренировка по бегу и общей физической подготовке для любителей активного и здорового образа жизни пройдет 14 мая. 15 мая для юных посетителей лесопарка состоится спортивное ориентирование, а 16 мая — анимационная и образовательная программы.

17 мая в 9:00 стартует традиционный забег бегового сообщества «Пять верст Котельники Кузьминский».