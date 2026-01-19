Праздник открытия катка прошел на стадионе «Текстильщик» в Волоколамске

Каток на стадионе «Текстильщик» начал работать 18 января. В честь открытия состоялся семейный спортивный праздник под названием «Мама, папа, я — ледовая семья».

Посетителей встречали ростовые куклы. Дети и взрослые с удовольствием участвовали в конкурсах и эстафетах на льду. Все желающие смогли покататься на коньках, плюшках и снегокате. Делать первые шаги на льду новичкам помогали инструкторы из ледового дворца «Лидер». Для гостей была организована зона с горячим чаем и угощениями, которые раздавали «Волонтеры Подмосковья».

Напомним, в этом сезоне в Волоколамском округе обустроили девять катков. Кроме «Текстильщика», спортивные объекты расположены в деревнях Клишино, Кашино и Гряды, а также в селах Осташево, Спасс, Теряево, Сычево и Ярополец.

Сообщалось, что за время новогодних каникул каток в волоколамском физкультурно-оздоровительном комплексе «Лидер» посетили 4 689 человек.