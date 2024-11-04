Праздник осени провели для воспитанников детского сада в Лосино-Петровском

Праздник осени прошел в детском саду № 3 «Ивушка» в Лосино-Петровском. Воспитанники выступили перед публикой и получили за старания подарки.

Дети пели, танцевали, читали стихи, водили хоровод и участвовали в конкурсах. Сказочные персонажи порадовали шутками и призами.

«Детство — это самый важный этап жизни человека. В этот период, как фундамент у дома, формируется личность и отношение к окружающему миру. Очень важно рассказывать детям о природе, прививать к ней уважение и любовь. Детям очень нравятся осенние краски, падающие разноцветные листья, поэтому и праздник пришелся им по душе. Малыши с радостью готовили танцы и песни по этой тематике, отлично выступили, а в награду за старания получили вкусные подарки», — рассказал воспитатель детского сада.

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