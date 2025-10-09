Праздник «Осень, в гости просим» пройдет в парке Раздолье в Одинцове

В парке Раздолье Одинцовского городского округа 11 октября пройдет развлекательная программа. Мероприятие «Осень, в гости просим» смогут посетить взрослые и дети.

В этот день гости парка Раздолье окунутся в атмосферу ярмарочных забав и гуляний, станут участниками веселых игр и конкурсов, а также узнают об осенних праздниках народного календаря.

В финале программы каждый сможет смастерить народную куклу Рябинку — символ здоровья и богатого урожая, и попробовать ароматный чай из русского самовара. Обе программы пройдут в 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30.

Также посетителей ожидают игры с персонажем Бабой-Ягой, творческие мастер-классы, где можно будет попробовать свои силы в росписи по дереву, изготовлении ловцов слов и других ручных работах. Каждый сможет забрать с собой памятный сувенир.