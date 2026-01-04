Праздник «Новый год в Подмосковье» прошел в парке «Ривьера»

Парк «Ривьера» стал площадкой для проведения первого в этом сезоне крупного областного праздника в рамках программы «Новый год в Подмосковье». Мероприятие объединило сотни местных жителей, превратив общественное пространство в центр праздничных гуляний.

Программа стартовала в 14:00, предложив гостям активности на любой вкус. Для тех, кто хотел согреться, работала чайная станция. Любители творчества могли проявить себя на тематических мастер-классах по созданию новогодних сувениров, а для ценителей эффектных снимков были организованы стилизованные фотозоны. Кульминацией дневной программы стал танцевальный марафон.

Особое внимание организаторы уделили визуальной составляющей: многие гости поддержали идею карнавального дресс-кода. На аллеях парка можно было встретить людей в масках, сверкающих костюмах и оригинальных праздничных аксессуарах.

«Это была лучшая награда для нас — видеть столько улыбок, искреннюю активность и прекрасное настроение наших гостей. Мы благодарим каждого, кто стал частью этого праздника», — сообщил директор парка «Ривьера» Александр Калинин.

Праздничный марафон в Можайске только набирает обороты. Администрация парка готовит обширную программу на весь зимний период, обещая еще больше активностей под открытым небом.