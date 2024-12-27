Праздник «Новый год под шубой» пройдет в парках Дмитрова 28 и 29 декабря

Жителей и гостей городского округа приглашают провести выходные в парках имени Ивана Лямина и «Сосновый бор». Там пройдут увлекательные общеобластные предновогодние мероприятия.

Для посетителей подготовили концерты творческих коллективов и артистов и театрализованные представления. Гостей ждут веселые хороводы у нарядной елки и. творческие мастер-классы по созданию новогодних сувениров. На «Самоварной станции» всех будут бесплатно угощать горячим чаем и мандаринами.

В парке имени Лямина в субботу, 28 декабря, состоятся мероприятие «Новогодние забавы», «Веселые старты», мастер-классы «Зимнее настроение» и «Зимние фантазии».

А в воскресенье, 29 декабря, там пройдут развлекательная программа «Праздник к нам приходит», мастер-классы «Новогодний подарок» и спортивная семейная эстафета «Новогодний марафон».