Праздник «Новогодний переполох» пройдет в Жуковском

В субботу, 27 декабря, в Жуковском пройдет мероприятие «Новогодний переполох». Инициаторами идеи выступили активисты местного отделения движения «Молодая гвардия».

Они организовали торжественное действо, предназначенное для всех возрастов, объединив традиционные элементы новогодних праздников с творческими решениями и новыми традициями. Главным событием станет автопробег Дедов Морозов, старт которого запланирован в 11:00 возле памятника Вечному огню.

Затем по центральным улицам Жуковского промчатся колонны автомобилей, украшенных символикой зимы и новогодними украшениями. Вслед за пробегом последует волшебное шествие сказочных персонажей.

«После парада участники направятся в Парк культуры и отдыха, где откроется уникальная Мастерская Деда Мороза. Здесь гости смогут поучаствовать в увлекательных конкурсах, создать своими руками новогодние сувениры и попробовать блюда традиционной русской кухни», — сообщили организаторы.

Чтобы принять участие в празднике, необходимо заранее записаться по ссылке.