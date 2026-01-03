Праздник новогоднего волшебства состоялся в городском парке Павловского Посада

Городской парк Павловского Посада второго января превратился в настоящую сказку — здесь прошел праздник «Новый год в Подмосковье», объединивший сотни гостей в атмосфере радости, тепла и новогоднего настроения. Программа включала мастер-классы, концерт, фотозоны и личное поздравление от самого Деда Мороза.

В первую пятницу года в Городском парке Павловского Посада состоялось масштабное новогоднее мероприятие «Новый год в Подмосковье», собравшее жителей и гостей округа на праздничное гулянье.

Гостей ждала разнообразная программа: в фотозоне «Притяжение зимы» можно было запечатлеть памятные кадры, на «Теплых посиделках» — согреться у уютного очага, а на самоварной станции — насладиться ароматным чаем. Юные участники окунулись в творческую атмосферу на мастер-классе «Волшебство своими руками» в резиденции Деда Мороза, где создавали собственные новогодние украшения.

Сцена парка стала местом для торжественного открытия праздника и выступления ансамбля «Услада», подарившего зрителям душевные музыкальные номера. На центральной площадке развернулись «Зимние забавы» и зажигательная интерактивная программа с хороводом «Встречай, народ, Дед Мороз идет!», в завершение которой главный зимний волшебник лично поздравил всех присутствующих.

«Благодарим каждого, кто пришел и разделил с нами праздничное настроение! Отдельная признательность — организаторам и сотрудникам парка за теплый прием и по-настоящему уютную атмосферу. Следите за нашими анонсами — впереди еще много ярких зимних событий!» — отметил глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.