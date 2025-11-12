Праздник «Назад в СССР» пройдет в парке Талалихина в Подольске 15 ноября

В парке имени Виктора Талалихина в Подольске 15 ноября состоится праздник «Назад в СССР» с концертной программой и флешмобом. Будет работать фотовыставка и самоварная станция, а завершится праздник дискотекой.

Участникам предложат совершить путешествие во времени и оказаться в 70—80-х годах прошлого столетия, почувствовать славную дружескую атмосферу, вспомнить свое детство и юность.

Выставка исторических фотографий «Как мы танцевали» будет работать с 13:00 до 17:00. В течение этого же времени можно будет согреться горячими напитками на самоварной станции в ретробуфете.

С 13:00 до 14:00 пройдет тематический флешмоб от участников социального проекта «Делай чудо». С 14:00 до

15:00 покажут концертную программу «РетроШлягеры» от творческих коллективов Дом культуры имени Лепсе. С 15:00 до 17:00 можно будет потанцевать на ретродискотеке.

Вход бесплатный для всех желающих в возрасте 0+.