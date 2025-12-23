Праздник «Навстречу чудесам» прошел в Орехово-Зуеве

В преддверии Нового года в Орехово-Зуеве прошел праздник «Навстречу чудесам», ставший частью проекта «Зима Подмосковье». Он был организован для членов местного отделения Всероссийского общества слепых.

«Собрался настоящий театр творческих открытий, объединивших творчество и волшебство зимней сказки. Главными героями праздничного действа стали члены хореографического коллектива „Мозаика“ и вокального ансамбля „Россияночка“. Яркие танцевальные номера и душевные народные песни погружали зрителей в мир тепла и радости, создавая ощущение настоящего семейного торжества», — сообщили организаторы.

По словам специалистов, музыкальное сопровождение выступающих создавало особенную эмоциональную атмосферу. После концерта началась интерактивная игровая программа с конкурсами, викторинами и играми. В конце вечера поздравить гостей и подарить подарки пришли Дед Мороз и Снегурочка.